- Da. Ja sam išla na psihoterapiju da sebi oprostim tu grešku. Ja to nisam videla. Uspela sam zato što mi je vaša koleginica na moje kako je mogao ovo, kako je mogao ono, meni to nikada ne bi palo napamet da uradim nekome, neprijatelju najgorem a ne roditelju svog deteta, rekla: "Nemojte da se ljutite na sebe ne možete u drugima da prepoznate ono što nemate u sebi i da predupredite". Onda sam stala i rekla sebi: "Da, meni mozak ne ide tako daleko. I to je sve legitimna stvar, ništa on nije pogrešan, ja sam pogrešna u njegovom i on u mom životu. On je sa nekim drugim verovatno kompatibilan, sa mnom nije jet to nije moj sistem vrednosti i nije moje moralno etičko stablo takvo. Ja nisam tako vaspitavana da živim. Zato ja nikada ne govorim loše lak se i sprdam na svoj račun, ali evo sto puta bih ga ponovila da imam svoje dete. I da je sto puta bilo gore, da bih imala nju i da imam ovo što sada imam sa njom, ja bih to ponovila - rekla je Goca.