- Napadala me je stalno da ću je ostaviti. Nismo mi imali neku veliku svađu, ali me je stalno sumnjičila - ti ćeš ovo, ti ćeš ono, meni će proći popularnost. Ja sam tada počeo da radim sa Šabanom Šaulićem osamdesetih godina. On je tada bio velika zvezda. Lepi je jedno vreme pala popularnost i to je bio osnov zašto smo mi počeli da se razilazimo, ispričao je Perović.