- Na početku to nije bilo lako, zato što je teško ući među Rome ako nisi Rom, što ja nisam. Oni imaju svoj krug kog se drže. Morali su da me upoznaju, u početku su mislili da nemam dobre namere, ali u međuvremenu su me upoznali, pustili u taj svoj krug i stvarno zavoleli. Sada me gledaju kao svog, kažu mi da sam njihov kralj. Sada me i sami zovu. Zbog ove emisije su i počeli da se takmiče ko će imati najbolje i najjače veselje, o kome će se najviše pričati i ko će biti najviralniji na društvenim mrežama. Zbog toga spremaju i pokazuju satove, pare, zlato, sve, samo da bi se što bolje pokazali. Gde god da odem, Romi mi otvaraju vrata i pokazuju kuće - rekao je on i dodao da se u nekim momentima ipak plašio za svoju bezbednost.

- Stalno ih pitam odakle im pare, mene to stvarno zanima. U većini slučajeva mi kažu da u inostranstvu imaju firme za održavanje čistoće, uglavnom zgrada i ljude koji rade za njih, to je verovatno nekima ispod časti. Pored toga, mnogi pominju neku bolnicu u Beču gde radi 90% Roma koji žive tamo, nisam razumeo šta, ali mislim da je opet čišćenje u pitanju. I dalje mi je neverovatno da tako uštede toliko para, tako da i dalje nisam istražio to do kraja. Ono što sam shvatio je da oni mnogo rade i da sve daju na veselja i kuće u Srbiji, ne tamo gde žive, već ovde u Srbiji, gde dođu na 15 dana godišnje. To su velike gastarbajterske kuće sa lavovima i tigrovima, "versaće" kuće i tako dalje. One služe samo da skupljaju prašinu, tu se boravi samo leti i to dve nedelje najviše. Zato ne dobijamo realnu sliku o tome koliko novca oni imaju. Oni ceo život štede za ta veselja, pogotovo svadbe.