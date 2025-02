Striptizeta kaže da je njoj to uredu i da nema ništa protiv ukoliko ljudi to vole i ima potražnje.

- Mene su svi pitali da li imam profil na sajtu za odrasle. Ceo dan sam provela na plaži i razmišljala šta je to, mislila sam da je nešto što se isključi. Kada sam se vratila sa plaže, pitala sam mlađeg sina šta je to, a on je počeo da se smeje, pa mi je rekao ko sve to ima, a da su to pretežno starlete - započela je Blek Rouz, pa nastavila: