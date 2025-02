- Ja sam svoj prvi džeparac zaradila pevajući s bendom, a to je bilo pre deset godina. Za to vreme sam, ma koliko menjala klubove, kafiće, restorane u kojima sam pevala, viđala iste ljude. Da li oni dolaze zbog mene ili se isti ljudi pojavljuju na tim gradskim mestima, ne znam, ali svakako da mi više prija da verujem da su oni tu zbog mene, odnosno nas i naše svirke - ispričala je pre 11 godina za Blic Radulovićeva.

- Jako je važna ta energija između članova benda, a mi se pre svega super družimo i to se vidi. Nikad nije kasno za ono što nas ispunjava, to je krilatica koja me pokreće uvek u životu. Da bih nešto ozbiljno pokrenula, to bi značilo da je oko mene tim koji radi na toj ideji i nekom novom konceptu i novoj vrsti muzike, jer mislim da su se ljudi umorili od jednoličnog zvuka, tako da im treba ponuditi nešto novo što možda nije na prvu loptu niti je instant, već je kvalitetan zvuk, tekst, aranžman - zaključila je tada Nina, koja je bila u braku s Branislavom Lečićem.