- Radimo na tome, ono, ne svađamo se mi, prebacimo jedno drugom nešto, ali ništa strašno. Ne znam šta će biti, možda pružimo jedno drugom šansu, ako ne, videćemo, to je život. Mi imamo dve kuće, dva placa, jedan je njen, jedan je moj. To je bilo naše zajedničko, ali naravno, nikad je ne bih ostavio na ulici, a ni ona mene. Mi smo kao to podelili, tu nas deli ograda. Ja sam tu sagradio kuću, to će biti vila za izdavanje, a pored je trebalo da se izgradi vila. U njoj je trebalo da živimo. Ljubav se valjda nije ohladila, u svađi kaže da me ne voli, ali vreme će pokazati sve - rekao je Bora.