- Ja sam bila podnela 12 tužbi protiv njega i njegovog tima zbog izrečenog nakon njegovog učešća na festivalu. Od tih 12 je 10 već pravosnažno. Dobila sam da mi se isplati 80.000 dinara, on to nikad nije uplatio, verovatno nema sredstva. Obećala sam da ću da uplatim to u humanitarne svrhe, organizaciji za borbu protiv narkomanije. Nisam pokretala sudske izvršitelje, možda čovek stvarno nema... Ne želim da ga dovodim u neprijatnu situaciju. Možda vi da ga pitate ima li. Još dve presude su u postupku - kazala je Olivera, koja je spomenula i način glasanja i o Maji Nikolić, kojoj je pomogla tokom takmičena kada joj je obezbedila haljine za nastup.