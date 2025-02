Ljubav na prvi pogled



- Njihova ljubav započela je spontano. Upoznali su se u momentu kada je Vanja za sređivanje nekretnine angažovala Aleksandrovu firmu, a ljubav se rodila na prvi pogled. Kasnije su započeli vezu, a nakon toga su se i venčali. Međutim, ubrzo se sve promenilo. Razlike među njima postale su ogromne i nisu mogli da izglade nesporazume - ispričao je za Informer izvor blizak ovom još uvek zakonitom bračnom paru koji je insistirao na anonimnosti. Kako nam je još rekao, Vanjin problem s insulinskom rezistencijom i štitnom žlezdom doveo je do prekomernog gojenja, a fizički izgled do nezadovoljstva. Sve to skupa činilo ju je nesigurnom, a to se odrazilo i na brak: