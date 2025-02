- Kroz istoriju smo to mogli da vidimo, bilo da je u pitanju muzika, umetnost, bilo koja od tih sfera koja zaslužuje bilo kakvu vrstu oduženja, da se to gotovo nikada nije dešavalo. Tako da, meni to ne smeta. Ja sam svoju najveću zahvalnicu - aplauz, dobila od ljudi koji su tu već punih 20 godina, koji zajedno sa mnom stare. Što se države tiče, to me nešto previše ni ne interesuje, sve sam sama sebi obezbedila i omogućila, ne bi me nešto posebno razgalilo - rekla je ona tada.