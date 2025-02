- Kod publike su se najviše izdvojile:"Harem girls" i Mimi Mercedes. Negde verujem da one najviše vode. Ali uvek je pitanje ukusa žirija i publike. Kad dođe do tog trenutka, dolazi sučeljavanje. Prosto onaj ko je favorit žirija ne mora da znači da će biti nagrađen sa najviše glasova publike. Činjenica je da je to najzanimljiviji deo takmičenja. U sištini, dugo nema dobre pesme na Evrpviziji. Prošle godine pobednik je više bio atrakcija zbog poruke koju je poslao i samog nastupa. Mi se i dalje radujemo hitu "Volare" Džipsi Kingsa ili "Brazil" Bebi Dol, iako je ona bila pretposlednja na tom takmičenju. Ali to su pesme koje žive. Sve je manje onih kojih se sećamo. To znači da se te pesme nisu zapatile onako kako bi trebalo da bude jedan hit. Da li je to problem previše izvođača, jer je muzička industrija postala premasovna. Imamo veliki broj imena, bara je postala tesna za toliki broj krokodila. Recimo, ovo nas ne bi obrukalo. To je Džipsi koji je imao fantastičan nastup izvukao je fanki kroz pesmu i jednostavna scena, on koji je efektno izveo numeru, mi nememo mnogo muškaraca koji plešu. Iznenađenje je bilo kada smo videli Dušana Kurtića koji pleše-objasnio je Kleut.