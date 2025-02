- Sada nisam ljubormona, ne! Više nisam stvarno, ali ranije jesam bila. Prevazišla sam to. Stekli smo poverenje jedno u drugo, to ide vremenom. Sada zaista nisam sumnjičava - priznala je kroz osmeh ne krijući da je u nekoliko navrata krišom uzimala Aleksandrov mobilni telefon.

-To sam na početku radila, kako je izdržao ne znam. Sigurno me voli čim je to izdržao, eto iskreno volela sam da bacim pogled na njegov telefon, čisto da budem sigurna, sada ne. Ima i drugi telefon, ne snalazim se baš na njemu. Inače ja sam takva, volim sve da znam. Čak i najsuroviju istinu više volim da čujem nego da me neko laže, zato sam ja čačkala malo, nekako sam htela da se uverim da je istina sve što mi priča.