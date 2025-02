- U kući svakako pričamo na srpskom jeziku. Kada smo na igralištu pričamo uglavnom na engleskom jer komuniciram sa drugim ljudima, decom, ali se njoj obraćam i na srpskom i na engleskom. Kada pričam sa svojima, pričamo na rumunskom i ja pokušavam da, kada smo same, pričam malo i na rumunskom da bi ga sutra bar razumela - napisala je ona i dodala:

- Što se ove teme tiče, dosta se polemiše... Najnovije studije pokazuju da dete miže učiti i do 5 jezika do 5. godine istovremeno, što je izloženije jezicima biće mu lakše da nauči. Ja se apsolutno slažem sa tim i gledam da je izlažem jezicima što više, posavetovali smo se i sa pedijatrima kojima verujemo, tako da eto - to je moj stav.