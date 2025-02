- Želim sa vama da podelim jednu lepu priču koja me je inspirisala, koja mi je pomilovala dušu i koja mi je pokazala da sam na doborom putu kada je moj posao u pitanju. Pre nekoliko dana sam imala sastanak sa mojim menadžerskim timom, kada su mi dali poklon koji je stigao oko Nove godine. U paketu se nalazio roman "Zov Jadrana" koji je bio obeležen sa pink stikerima. Otvorila sam roman i videla svoje ime i pesmu "Šećeru". Celo jedno poglavlje u knjizi nosi naziv "Šećeru". Ja lepši poklon nisam mogla da dobijem za Novu godinu i hvala Minji na ovoj knjizi. Možda nikada ne bih saznala da se moje ime pominje da mi nije poslala poklon. Ovo mi je toliko ispunilo srce, inspirisalo me nadalje, a možda i vas insprišiše da verujete u ono što radite i da će vam se u pravom trenutku sve kockite složiti. Ja verujem u to - poručila je Milica na svom profilu na Instagramu uz fotografije knjige.