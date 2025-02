Što se tiče tate i mame, Zlate i Hasana, upoznali su je, Zlata ima najbolje reči za Teodoru, prihvatila je kao osobu, kao devojku, bili smo na slavama zajedno i po familiji. Hasan pogotovo, oberučke je prihvatio, a drago mi je što je video u njoj da joj je stalo do mene i meni do nje.

- Da, to je spontano ispalo sinoć, bila je tema o Jovanu, bio sam pod utiskom pošto smo došli na neke planove šta bi moglo, jer to traje sedam meseci koliko smo zajedno, intenzivno, ušli smo u osmi mesec zabavljanja. Velika ljubav i strast između nas postoji, što je privilegija. Ja nju nisam zvanično verio, nismo se dogovarali oko zajedničkog života, mada ja nju vidim u nekoj budućnosti kao veliki potencijal da provedem vreme sa njom, i ona bi sa mnom to želela, pa ćemo u nekoj bližoj budućnosti da obavimo to. Gledaću da ta veridba bude originalna.

Prvo moram da je verim, ali mora neko vreme da prođe, da budemo sigurni u neke stvari, da provedemo život malo zajedno, moramo malo poslovno da se izorganizujemo. Ima vremena do venčanja, nadam se da će se i to dogoditi. Bićete obavešteni, za sada ide u dobrom pravcu...Daleko je malo venčanje, ja mislim da smo na dobrom putu, ali imamo nešto jako lepo, a to je punoletstvo moje ćerke Vasilise, to je 12. maj, to će biti prelepo veselje i uvertira pre nekih ozbiljnijih naših planova.