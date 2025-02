- Bio sam intiman sa Anom Sević . Bili smo ona i ja zajedno pre nego što je bila sa Darkom, nekoliko puta smo se videli. Onda je ona posle bila sa Darkom Lazićem u vezi, pa braku. Posle, pred kraj mog braka, videli smo se, to je... - rekao je u dahu Lukas.

- Nismo bili u vezi, viđali smo se, tako nekako... Ne znam kako bih to nazvao, kako hoćeš... - dodao je Aca u emisiji "Pretres" na "Hype" televiziji.

Ana Sević stigla na Zvezde Granda, pa se parkirala tik do ulaza da je mediji ne bi spopali Foto: Print Screen

- Volim da sama pogrešim ili da sama izaberem taj pravi put. Kada sam krenula da pratim svoje snove i ono što volim shvatila sam to, kada sam napustila posao koji sam radila pet godina, kancelarijski posao gde sam vodila firmu, plačući sam išla na posao, imala sam fantastičnu platu, ja sam bila nesrećna do srži - rekla je jednom prilikom u emisiji "Magazin in".