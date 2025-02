Naime, bivši muž Nine Badrić, tada je bio njen partner čak 12 godina, a 2003. zaprosio ju je u Dubrovniku. Svadbu su organizovali za 180 zvanica, pred kojima su se jedno drugom zakleli na večnu ljubav.

Bivši muž Nine Badrić Foto: Printsceen/Facebook

Ipak, brak je završio krahom, a Nina nikada o tome u javnosti nije želela da govori. Svoju intimu sačuvala je za sebe, dok se bivši muž Nine Badrić ubrzo ponovo oženio. Naime, Bernard je danas u srećnom braku sa lepom Laticom Ivanišević, koja mu je podarila dvoje dece.

- Verujem u susret dvoje ljudi, u susret nekih srodnih duša. Moram priznati da ja to do sada nisam doživela, nikakav susret koji bi mene promenio, znala bih da je to taj. Nešto što bi mi bilo konačno, što samo znači da ću ga doživeti. Ja se tome radujem, pa makar i sa sedamdeset - govorila je za domaće medije, svojevremeno Nina.