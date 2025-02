Pevačica Vanja Mijatović potvrdila je da je došao kraj njenom braku sa suprugom Aleksandrom posle dve i po godine. Progovorila je o njihovom odnosu, te otkrila da li je do razvoda dovela treća osoba.

- Nije umešana treća osoba, mi smo se dogovorili da se razvedemo iz nekih naših razloga. Niko nije uticao na tu odluku. To što su pisali da ga nisam privlačila zbog kilaže - pa ja imam taj problem već dve godine. Takva mi je faza u životu. Onda bi, po toj logici, on trebalo da me je ostavio još pre dve godine - rekla je Vanja.