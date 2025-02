- Pre sedam godina se rodila jedna jako posebna devojčica koja nas sve od početka svog života uči toliko toga... Keko moja, ribice moja, ljubavi Kikina, toliko sam srećna što sam baš ja tvoja tetka i što te sve razumem i osećam od dana kada smo se upoznale i što ćemo da nerviramo mama Naki zajedno. I hvala ti što si najbolja mlađa sestra na svetu, prepuna ljubavi, radosti i ludosti. Voli te do neba i nazad tvoja tetka Kika. Srećan rođiš kekara - napisala je Kristina, a tu objavu je na svom Instagramu podelila i Nataša zajedno sa brojnim čestitkama koje pristižu.

- Ja sam u roditeljstvu sama. Ta uloga mi je najvažnija, kao i svakoj normalnoj ženi. To je energija koja te poprilično obuzima. Maksimalno sam posvećena i poslu koji radim već 20 godina na vrhunskom nivou. To su dve stvari koje me ispunjavaju i obuzimaju. Muškarac mora biti magičan da bih mogla da ga uglavnim u svoj raspored - rekla nam je nedavno Nataša.