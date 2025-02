Jednom prilikom je otkrila da je 2012. godine je sa jednim koferom krenula na putovaje, ne sluteći da će joj do danas stalno boravište biti u Beču.

- Plan je bio da ostanem kod drugarice samo nedelju dana, ali sam ostala duže. Sa 50 evra sam otišla u Austriju, tamo sam čistila, fizikalisala, peglala da zaradim i nije me sramota da to kažem. Ne stidim se toga, to je posao kao i svaki drugi, najvažnije je da sam ga radila časno i pošteno - ispričala je Matea.