- Sve ovo što se dešava u "Eliti" ona teško podnosi, ali ne bih mnogo da pričam jer se Zlata naljutila na mene jer sam neke stvari rekao nenamerno. Majka ko majka, ona se živa iskida zbog Jovana. On je pošteno dete, volim ga kao moju decu. Zlata se iskida, duša me boli, čak se naljutila i na mene. A ja bih joj srce dao da mogu! Žao mi je što se sekira toliko, a i ja se sekiram, gledam stalno. Zaplakao sam deset puta, kad Jovana izbace iz takta. On je dečko pošten, a oni tamo namazani svim bojama. Neprijatne scene budu i odreagujem tako da hoću da izludim - ispričao je Hasan.

- Ima mnogo neprijatnih scena, Jovan, dete to ne zaslužuje, on je jedna poštena duša koja je tu ušla i upala u mašinu upao. Zlata teško podnesi i Peja jadan, a i mene srce boli. Ja Jovana volim kao mog Mikija. On je jedna dobrica i sad je tu na kaljenju, to mu je velika životna škola, ali mene duša boli. Ova ga navlači, da bi opastala i da bi bila u centru pažnje. Pa evo, koliko meseci oni dominiraju. Treba izdržati još pet meseci ili koliko već ima do kraja. Sekiram se i zbog Zlate, ona je majka mog sina i baka mojih unuka - zaključio je Dudić.