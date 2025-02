- Oduvek sam bio noćna ptica iako znam da će se to kad-tad odraziti na moje zdravlje. Jednostavno to ne mogu da promenim, danju spavam, noću zujim i pratim sve. Volim noćni provod i već tri decenije ga upražnjavam (smeh). Odmaram kad sam kući sa svojim ljubimcima , to je za mene odmor, bez obzira da li spavao tri ili pet sati, osam sati sna mi je već misaona imenica.

- Opomene pred utuženje sam imao tokom novinarske karijere i jednu tužbu od popularnog glumca koja se završila u moju korist. Odlično sam prošao i u tom smislu, što je dobro i za mene i za kompanije za koje sam radio. Godinama nisam bio u dobrim odnosima sa Aleksandrom Prijović što niko nije ni mogao da oseti, jer nikad se nismo pogrdno komentarisali, a ni sretali tako da je sve prošlo bezbolno i sada je sve u najboljem redu. Ona je naša najveća zvezda trenutno. Išao sam na njene koncerte i nastupe čak i kada nismo bili dobri. Mnogo volim njene pesme i glas i to nema veze sa našim privatnim odnosom. U Areni sam bio najveseliji dva puta i svuda samo reči hvale za nju. Kada se sretnemo javimo se jedno drugom i mislim da je to dovoljno nakon svega.

- To je jako zanimljivo pitanje. S obzirom na to da spavam danju, snovi su mi jako uvrnuti. Bukvalno sam imao seks sa pola estrade (smeh). U Snovima su mi bili od najvećih zvezda do onih koji su se tek probijali. Moji najbliži prijatelji znaju za te moje mokre čudne snove u kojima sam imao takva seksualna iskustva koja možda nikad nisam doživeo u realnom životu (smeh). Ne daj bože da kažem imena svih sa kojima sam opštio u snu. Eto ovo nikad nisam javno rekao ali sve je to normalno jer su to sve ljudi sa kojima pričam često ili o kojima pričam često i ja, a i mediji koje uredno pratim. Podsvest je čudo, neke od njih ne bih štapom dirnuo, a u snu su mi bili ludilo.