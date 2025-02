- Imam dva favorita koja nisu ispala, a to su Filari i Mimi Mercedes. Ja nisam Maji Nikolić radila haljinu, već je iznajmila moju već postojeću i to veče pred nastup. Ne ulazim u to, valjda je imala neki konflikt sa stilistom, ali svakako me je zvala, bila je u panici, a nisam imala ništa dugačko da joj ponudim, pa je onda nosila moju do pred nastup, pa je obukla Oliverinu kako bi pokrila gips. U svakom slučaju, sve je super ispalo na kraju, svaka čast njoj na profesionalnosti - započela je Vitez.