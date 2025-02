- Predivno je. Pored toga što sam napredovala kao muzičar, jako sam napredovala kao čovek. Vidici su mi prošireni, to ne može da se opiše rečima, to mora da se prođe. Mnogo sam zahvalna za takvo iskustvo. Tamo sam i upoznala mog producenta. Tako da, ni ova pesma ne bi nastala da nisam imala to iskustvo. Ne bih ni takav tekst mogla da napišem da nisam bila tamo. Promeni vas u svakom obliku, na svakom polju života se promenite, mislim na bolje. Jako sam zahvalna što sam mogla da prođem kroz tako nešto i što mogu da budem tamo sa stvarno najboljim muzičarima planete. Toliko talentovanih ljudi na jednom mestu, tako nešto nikad nisam videla - istakla je za medije tada.