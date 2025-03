Ove godine postojalo je nekoliko favorita koji su pobrali brojne simpatije publike, osim pobednika, to su bili su Vukajla, Mimi Mercedez, Harem girls, a najveću prašinu podigla je ubedljivo Maja Nikolić.

"Nismo kao oni što se pojavljuju po 5,6, puta, a nijednom u finalu, mi smo oni koji se pojave u finalu i budu drugi. Tužićemo Maju Nikolić, ne može da priča gluposti. To mi je možda najružnije iskustvo od početka. Neko ko pre polufinala priča sve super o nama, bravo, hrabro, a onda ispadne, bez ikakve naše odgovornosti, zato što je predmet sprdnje u državi i na Balkanu, to je to - rekle su "Harem girls".