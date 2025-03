- Jako dugo sam bila u tom nekom „kavezu“, u nekoj agoniji sam živela, sve se okretalo u neki krug, tako da su iz nekog besa izašle te reči iz mene. Dok sam pisala onda mi se vraćalo šta mi se dešavalo u prethodnom periodu. Rešila sam da napravim prvi korak i izađem iz toga kaveza i kažem ljudima da je to lako, ako to stvarno želiš. To je za sve koji su imali problem sa govorom mržnje, za sve koji su nekad razočarani, pogrešno etiketirani, imali bezizlaznu situaciju – rekla je Tamara svojevremeno za "Grand".