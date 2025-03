Pevačica Rada Manojlović otkrila je da je napadnuta tokom jednog od svojih nastupa, i to od strane radnika obezbeđenja kluba u kojem je pevala.

- Imala sam veliki problem sa obezbeđenjem koje je trebalo mene da štiti. Bio je to nastup u inostranstvu u jednoj dalekoj zemlji, da ne pričamo gde, jer bila je ozbiljna situacija. Čovek je radio kao obezbeđenje i stajao na bini, a mene su ljudi sve vreme vukli za noge, za ruke, razvlačili me, ja sam padala. On ne reaguje! - ispričala je Rada u podkastu "Bunker".