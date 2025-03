- Jao, brate, svi živi me sad zovu za to. Šta da komentarišem, ne bih to da komentarišem.Bilo bi glupo da kažem da ga ne poznajem i da ja nisam na snimku. O Lukasu imam sve najlepše da kažem. Ja njega volim,gotivan je jako. Nije mi jasno zašto se taj snimak pojavio. Mislim da je moja drugarica imala uticaj i da je namerno to dala u javnost, tj . pustila na društvene mreže. Ona me već danima urniše i ucenjuje me, pretii mi sa kojekavim slikama i snimcima i traži mi novac. Imala sam sinoć do kasno svirku i tek sam se probudila i imala sam mnogo poziva. Šta je to strašno. Snimak je nastao skoro, zimus. Mene to ne zanima,ih koliko ja snimka imam, ja ćuim trudim se borim i radim, ali, eto, ima onih koji puste tako namerno. Čovek je slobodan, ima pravo da radi šta hoće- istakla je pevačica.