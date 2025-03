- Ja sam zbog "Pesme za Evroviziju podnela dvanaest tužbi, od tih dvanaest tužbi, već deset je pravosnažno. Što se Ace Lukasa tiče, sud je presudio. Ja sam dobila odštetu od 80.000 dinara, koju on nikada nije uplatio, zato što verovatno nema sredstava. Ja sam obećala da ću to da uplatim u humanitarne srhe nekoj organizaciji za borbu protiv narkomanije, ali pošto on nikada nije ta sredstva uplatio, ja nisam taj tim izvršitelja pokretala, možda čovek samo nema, pa ne želim da ga dovodim u neku neprijatnu situaciju. Ali ovi što snimaju iz "Paparaco lova" mogli bi ga sačekati na aerodromu, pa možda je zaradio nešto kad se vraća da bi mogao da isplati ono što je sud presudio. Dakle još dve presude su u postupku, od dvanaest, deset sam dobila - rekla je Olivera Kovačević u izjavi za Kurir.