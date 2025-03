- Ono što sam mislila da ne bih uspela da prećutim, Sve što prolazim me demantuje i kroz njihove promene učim svašta nešto o samoj sebi. Deca slamaju moj karakter i onda oni poslože stvari i prioritete i ne reagujem na prvu, već razmislim zašto je nešto do nečega dovelo i koji su razlozi. Iz detinjstva sam zadržala radost prema životu i uvek sam nasmejana osoba i nisam namrgođena. Trudim se da budem prijatna i da ne utičem loše na nečije raspoloženje - priča Jovana i dodaje:

- Danas je sve potpuno drugačije, ali je u tome prednost što sam rano postala mama i mogu da razumem to sa čime se danas starija ćerka Helena susreće u pubertetu. Imamo otvoren odnos i ona meni sve priča čak i nešto što ne tražim, pa se pitam šta ću sa tom informacijom i zašto sam ovo morala da znam. Ovo doba nosi otvorenost koja može da bude korisna i imate poverenje u svoje dete i to da ne mora da laže jer normalno da će svako dete da laže čak i kada ne mora. Trudim se da imam razumevanja za sve kroz šta ona prolazi iz razloga jer su upleteni hormoni - kaže Jovana kojoj ovaj period ume da bude nekad poprilično težak.

- Pubertet pored toga što je težak i zahteva strpljenja i razumevanja, prilično je lep. One su obe različite i drugačije i ono što je primerljivo na jednoj, nije na drugoj. U celom procesu Boga za zdravlje molim i za strpljenje jer je pubertet ozbiljna disciplina na koju me niko do sada nije pripremio i usputno učim i o sebi.

- U mom slučaju sam morala da zatvorim vrata bračnoj zajednici, ali to nije uslovilo jedno drugo već je samo život tako organizovao. Nisam znala da će mi se nakon zatvaranja tih otvoriti ova nova vrata. Nešto što je iznad nas uredi to po sistemu koji je ispravan, sad da li ćemo nazvati Bogom ili sudbinom kako ko voli, ali znam da je to viša sila. Možda sam samo izašla iz začaranog kruga ne činjenja ničega što se tiče ostvarenja u karijernom smislu, već sam samo promenila trasu, a kad promenite jasno je da se rezultati promene. Ni jedan završetak, a ni početak nije lep i prijatan, ali iz borbe i patnje čovek izađe jači pogotovo kada imate decu pa i za koga da se borite, budite uzor i stub. Deca sve osećaju i sve znaju i ta odgovornost da nemaju strah kada gledaju u mene to je nešto što me je čupalo iz svakog bedaka.