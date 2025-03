- Nemojte to da mi pričate. Kako? Ne mogu sad da pričam, razumite me - rekla je Snežana Đurišić, a potom dodala:

- Ja sam pretužan, trenutno sam u buri emocija. Očekivao sam da će to da bude sa srećnim krajem. Znao sam da se poslednjih dana osećao jako loše, verovao sam da će biti bolje. Pamtićemo ga po najboljem, jako sam tužan kao da je jedan član moje porodice napustio ovozemlajkso carstvo i postao još veći. - rekao je Milan Mitrović.

- Ne mogu da verujem. Šalju mi ljudi da je umro, ali mi niko nije potvrdio. Ja nikad nisam verovala da je on bolestan. U šoku sam, nemam reči, bez teksta sam. Srce me boli. Skamenili smo se, šta je život. Sad kada je trebalo da živi, razmišljam o njemu, ne mogu da verujem bez teksta sam. Niko ne može da veruje.Tužna sam i pretužna. - rekla je Nada Topčagić.

- Sva sam se rastužila. U šoku sam u Cirihu sam i tu me sačekala tužna vest. Bas je šok, sve sam verovala da će biti dobro. Saučešće porodici otišao je veliki čovek. Od samog početka moje karijere je bio tu za nas pevače. Nemam reči za takvog velikog čoveka. - rekla je Jana.

- Javili su mi, bio je za mene broj jedan. Pamtiću ga po tome što je bio izuzetan čovek. Po tome ga svi pamtimo. Žao mi je što je tako otišao, velika je to bol i tuga - rekla je Lepa Lukić.

- Saleta sam upoznala kad sam imala 16 godina što znači da ga poznajem ceo život. Bio nam je porodični prijatelj, u to vreme sam se bavila mankenstvom i uvek je bio zaštitinički nastrojen i čuvao me je pazio. Uvek je bio očaran mojim izgledom i to je isticao na poseban način. Znala sam celo njegovo društvo iz Novog Sada. Nismo mnogo sarađivali ,ali uvek ću ga pamtiti kao čoveka koji je imao smisao

za humor, pun života, ne mogu da shvatim da ga nema. Uvek će mi ostati u sećanju kao nešto najlepše, kao dobar čovek, nikad nismo prekinuli druženje, napuniš se pozitivnom energijom sa njim. Takav će mi zauvek ostati u životu. Ja ću ga zauvek videti zdravog, nasmejanog i vedrog duha. - rekla je Jami.