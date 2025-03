"Ne znam kojim rečima da opišem tugu trenutno jer je Sale meni bio kao otac. Letos smo se čuli dok sam ja bila na odmoru i on je zvao da gostujem u emisiji koja je posvećena "Zvezdama Granda" i rekla sam mu "direktore, ovo mi je jedini odmor koji imam, videćemo se kad dođem". Sad sam 25. februara trebala da budem u "Zvezdama Granda" kao član žirija pored Saleta jer je trebao da učestvuje i brojala sam dane, nisam mogla da dočekam i brojala sam dane. Rekla sam njegovoj sekretarici ako treba celu emisiju ću da sedim i da ga zasmejavam jer taj čovek je toliko učinio za šou biz i nas mlade pevače. Prema meni je bio dobar čovek, prijatelj. Uvek se setim početaka kad smo mama i ja dolazile za Beograd i kad nismo imale za autobusku kartu, svaki put bi pitao "koliko je bila autobuska karta". Sale me je godinama ubeđivao da budem prva "Zvezda Granda" koja će napraviti koncert u Sava centru što sam izbegava jer sam mislila da nemam dovoljno pesama i da nisam spremna za to. Toliko je želeo da to budem ja i podržavao me je u svemu, da nemam jednu ružnu reč da kažem za Saleta Popovića. Mama me je zvala i rasplakala se, on je meni bio kao drugi tata i jedan mentor kroz ovaj estradni život. Nikada neću da zaboravim njega, dela, šta je sve uradio za mene, a i za celu šou biz industriju", rekla je Milica.