- Jako mi je, jako žao i teško jer sam stasala i učila sa Sašom. Pre nego što se razboleo dogovorili smo se kada ćemo da se vidimo, da se zezamo, da se vozamo ferarijem. Samo smo se šalili. Čuli smo se kada je otišao u Pariz, baš pre neki dan sam mu poslala poruku: ”Sale moj, kako si? Mislim na tebe”. Odgovorio mi je: ”Borim se Daki moja, loše sam, al se borim”. To mi je bilo teško kad sam pročitala. Kad su objavili da je umro, baš mi je bilo… Gledam snimke naše zajedničke, bukvalno me je pratio i pre hita ”Košava sa Dunava”. Mi smo Novisađani, pa celu karijeru smo se družili, pa mi je poslao ogroman buket za svadbu, pa kad sam dobila sina bio je srećan što sam mu dala ime Konstantin. Tolike godine smo proveli zajedno i moja karijera je rasla uz njega. Mislila sam da ovo njemu nikad ne može da se desi. Jednostavno je bio takav pozitivan, vitalan. Baš mi je krivo. Izgubili smo velikog umetnika, pravog čoveka. Mislim da će cela estrada da žali. Mnogo je bio dobar, verujte mi, mnogo. Šta da kažem kad mi je žao, ali ta prokleta bolest. Eto, pre dva dana smo se kuckali porukama i sad nije više živ. Uvek je govorio kako su dva najlepša umetnička imena na estradi Dara Bubamara i Lepa Brena. Bukvalno ja sam bila devojčica on je dolazio da me gleda na tvrđavu u Novom Sadu i na Tašu u Beogradu. Uvek i svuda me je podržavao i govorio da ću biti nešto posebno. Pričao je da je moja ta spontanost neko ludilo i radovao se svakom mom hitu. Zato ne mogu da verujem, ne želim da znam da njega nema. Sad vraćam film kroz karijeru šta se sve dešavalo. Bilo je mnogo lepih trenutaka. To su nezaboravni trenuci koji se pamte i poštuju. Sve što sam vam rekla, rekla sam iz srca. Eto sad gledam sve emisije, ljudi mi šalju naše slike. To su mi vredne uspomene. Kako su bila lepa vremena, kad smo se družili i pravili kabare. Tuga.