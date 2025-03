- Muk! Mi smo bili prijatelji skoro trideset godina. Taške i ja smo se družili sa Saletom. Mnogo toga smo prošli i proživeli i doživeli zajedno. Mnogo toga nas veže. Znali smo mi da je bolestan, bili smo u kontaktu, stalno smo se čuli i dopisivali, viđali. Sale mi je bio u kancelariji za Badnji dan. Sve to stoji, ali smo verovali i mislili da će se izvući, jak je, neće to tako da se završi. Sve što bih rekla ne postoji. Male su to reči koje mogu da iskažu koliki je to gubitak za estradu, za nas kao prijatelje, koga smo izgubili. Baš je teško, dosta teško - rekla nam je Viki.