- Izgubili smo jednu ljudsku gromadu. Veliki je ovo gubitak za sve nas na estradi. Od tog čoveka ja sam samo doživeo najbolje, od toga da me je od malih nogu primetio, on me je među prvima primetio u "Grandu". Od svoje 10. godine sa njim sam bio u kontaktu, sve što sam doživeo je zahvaljujući Saši Popoviću. Od mog prvog pojavljivanja koje sam imao s legendom narodne muzike Šabanom Šaulićem do samog takmičenja i svega što sam doživeo. Kad god je bilo neizvesno ili kad god je bio neki, nazovimo, problem u takmičenju, uvek mi je dao podršku i bodrio me. Jako mi je žao. Neka mu je laka zemlja - rekao je on, prenosi Avaz, pa je potom dodao: