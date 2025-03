- Kad god zvoni telefon: "E Sale"... Ujutru da izanalizirate rejtinge, preko dana oko snimanja, noću zbog utakmica. A u međuvremenu onako, tek onako. Sale je prva reč koju su i Oli i Jan naučili posle mama i tata. A ja sam prvi put shvatila da nije do senzibiliteta nego do čoveka. Do upornog, mudrog, časnog… do poslednjeg daha borbenog čoveka. Svom Bakiju ćeš nedostajati više nego iko. A meni da gundjam što ne mogu ništa da čujem od vas… E da te ne znamo… Zazvonićeš ti i od tamo, čisto da iskontrolišeš kako je sve organizovano. Da zameniš muziku, raspored a i ta rasveta da bude svetlija jer ljudi vole svetlo. U pravu si Sale, ne valja tamno. Baš ne valja. Oduvek si znao. Zato putuj u svetlost. I ne brini, biće baš onako kako voliš. A kad zazvoni.. Sale - napisala je ona na svom Instagramu.