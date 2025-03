- Je l' to moguće, ja ne mogu da dođem k sebi. Jako mi je teško. On je bio pun energije, kao jedan dečak. Ja sam čula da je imao tešku bolest. Moj Saša... Pamtiću ga po svemu što mi je dao. Naučio me je profesionalizmu, nisam znala da držim mikrofon. Nisam znala da udaljavam mikrofon, sve sam to držala blizu usta, a on me je naučio kako se peva. Takođe, kontakt sa publikom, uvek da dođem ranije, nikad da ne kasnim. Za sve godine mog rada sam sve usvojila. Svi su tamo bili dobri ljudi. On će biti uvek moj brat i moj Sale. Saša... Svi su otišli gore, doći ću ti i ja i pevaćemo Bogu i neka se deca vesele.