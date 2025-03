- Sve pamtim i pamtiću. naš poslednji susret je bio u decembru. On je već tada bio visdno loše. Srela sam ga sa Suzanom. Mi smo se, kada sam napustila "Zvezde Granda" rastali u ne baš sjajnoj atmosferi, ali kada sam čula da je reč o bolesti, sve te minarne i nebitne gluposti, kao što su svađe, se tada bacaju u vodu i ostaje samo ono ljudski. Ono što nikada neću zaboraviti je da mi je Saša pružio ruku i pomogao mi kada sam bila zabranjena u svim medijima. Tada me je doveo u "Zvezde Granda". Nadam se da sam se maksimalno revanširala za to. To mu nikada neću zaboraviti. Zato sam mu tada, u decembru, prišla i pružila mu ruku. On se jako obradovao. Izgovorio je par rečenica koje nikada neću zaboraviti: "Jeco, zar si ti stvarno mislila da ću ja umreti, a da te ne vidim još jednom?", onako u svom, šaljivom tonu. Rekla sam mu: "Pusti me te priče, nećeš ti još umreti, pobedićeš! Videćemo se još puno puta i svađaćemo se još puno puta", a on mi je rekao: "Nećemo se, ti i ja, Jeco, više nikada posvađati". On je bio jako loše, u kolicima.