- Sašu sam upoznao 2011. godine kada sam snimio duet sa divnom Biljom Sečivanović. Ona me je spojila s njim, a ja se i danas sećam treme i kako sam se tresao – jer u tom trenutku Grand produkcija bila je jedini put koji sam želeo. Ušao sam u njegovu kancelariju na Bežaniji, on je bio spreman, sa osmehom dočekao i rekao: “Ajde, Fićkoo!” Znao je ko sam i šta sam i odmah mi rekao: “Kad ti istekne ugovor sa Prvom, dođi. Sve što izdaš, kod nas imaš besplatnu reklamu. Ne moraš da potpisuješ ugovor, nećemo ti uzimati procenat. Samo radi i trudi se. Ima nešto kod tebe interesantno, je**š ga.” I tako je i bilo. Godina 2013, oko 10 uveče, zvoni mi telefon. Na ekranu piše: Saša Popović. Nisam stigao ni “halo” da kažem, a on, u svom stilu, brzo izgovara: “Fićko, sutra u 10 idi potpiši ugovor za "Farmu". Uđi, j**i ga, malo se ispromoviši. Fini su ti i honorari.” Beskrajno ti hvala što si mi pružio ruku i dao šansu onda kada mi je bila najpotrebnija. Počivaj u miru, legendo. Znaj da ti danas bezbroj nas šalje najlepše misli ka nebu - napisao je Filip Mitrović.