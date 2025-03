Javnost je juče pogodila tužna vest, a to je da je osnivač i kreativni direktor " Grand " produkcije, Saša Popović , preminuo u 71. godini, nakon kratke, ali veoma teške bolesti .

Pevačica Tanja Savić uključila se uživo u program emisije "Premijera Vikend - Specijal", te je govorila o prijateljstvu sa Popovićem, ali i o tome koliko joj je on pomogao.

- Čujemo se, dobar dan svima...Baš sam bila zatečena, i dalje sam, moram da priznam da sam baš u šoku. Teško mi je da prihvatim, iskrena da budem. Kada sam pogledala u poruku doživela sam blagi šok, nisam se tome nadala znajući Sašu Popovića kakav je borac, verovala sam da će se izboriti sa njim. Žao mi je što nije dočekao da mi dođe na koncert, ni na jednom koncertu se nije pojavio, želela sam da dođe na neki naredni, to mi je bila želja, što ne znači da me ne gleda tamo odgore. On je bio neko ko mi se uvek našao, malo ljudi zna da mi je pomogao kada sam rodila prvog sina, bio sam u Australiji, sam se ponudio da mi plati porodiljsko - rekla je Tanja.