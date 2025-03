“Cakanin muž muva sve redom. Kažu da on nju vara”, podsetio se voditelj novinskih natpisa o Dragičinom suprugu.

Pevačica Dragica Radosavljević Cakana decenijama uživa kraj advokata Nebojše Negića. Naime, Cakana je sada gostovala u jednoj emisiji i odgovarala na pitanja i tračevima koje kruže o njenom mužu.

“Pa šta i da me vara, a ne vara me (smeh). Stvarno, i da me vara? Sve što ne znam ne boli me”, započela je pevačica.

“Drugo, Nebojša ne može da me vara, nema šanse. Ne znam kad bi on to izveo kad je stalno sa mnom. Baš mi je žao (smeh). Toliko sam tužna zbog toga. Ja sam zanimljiva u svakom pogledu” - rekla je Cakana.

"Pa sad u ovim godinama ne znam da li bi me uopšte to i zabolelo u toj meri - rekla je Cakana.

Suprug pevačice Dragice Radosavljević Cakane svojevremeno je komentarisao provokativnu fotografiju bivše rijaliti učesnice Kije Kockar nakon čega je nastala prava bura.

Naime, Kija je tada na Instagramu objavila sliku u tanga kupaćem kostimu, a onda je usledio komentar Nebojše Negića koji je šokirao mnoge. Nebojša je udelio kompliment Kiji i to javno, ispod fotografije, a onda se za medije oglasila i Cakana.

- On voli samo mene, to su priče, nema problema. Ja se ne ljutim, mi znamo za tu priču, od toga nema ništa - rekla je tada Cakana.

Pevačica je nedavno otkrila zbog čega im je trebalo toliko dugo da se uzmu, pa je objasnila da će ipak u jednom manastiru da se desi i jedna vrsta potvrde, bez obzira na to što je venčanje održano već u Beogradu.

- Venčali smo se u jednoj crkvi na Banovom Brdu u Beogradu. Na Kosovu nije mogla da se desi ceremonija, već sam pričala iz kojih razloga, tako da smo sve pomerili i ostavili da bude u glavnom gradu - rekla je Cakana.

- Mnogo je bilo lepo, prisustvovali su naši najbliži ljudi, naravno i kumovi, tako da nam je to zaista bilo dovoljno. Što se tiče ostalih stvari, desiće se u jednom manasturu neka takozvana potvrda našeg venčanja, kako bih to nazvala, neki zavet koji planiramo da uradimo u manastiru na Kosmetu. Sve u svoje vreme naravno, ali eto, da kažem da nam je to bila velika želja.

