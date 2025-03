- Muškarci se lepe za nas pevačice, radimo, zarađujemo, pa nemaju puno obaveza prema nama, što se tog finansijskog dela tiče. Ali ja zaista nisam osoba koja bih nekog izdržavala, ne želim da se foliram, pa da kažem da bih bila sa nekim ko zarađuje 1500 evra mesečno. Takav odnos ne bi opstao, ne samo zbog mene i mojih nekih kriterijuma, nego i zbog njega, on se nikad neće osećati dovoljno jako da taj odnos opstane, rekla je Gabrijela Pejčev.

- To je jedna od situacija gde sam najviše bila poljuljana. Velika je medijska pompa bila u tom trenutku. Iz te situacije je izašlo to da je neko bio povređen mnogo više nego ja ili mnogo više nego on. Mislim da njegovu suprugu, Sanelu - rekla je Gabrijela tada koja je priznala da je Semira volela: