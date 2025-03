"Porodila sam se u 25. nedelji i teorijski gledano moja beba nije imala šanse da preživi, ali je preživela. Ono što mi je u to teško vreme davalo snagu je bilo to da pričam samo sa lekarima. Nije me zanimalo šta će da mi kažu babe, dede, strine, tetke i drugi koji nemaju veze sa medicinom. Znanje i iskustvo lekara u koje sam imala poverenje mi je bilo najvažnije. S druge strane, bila mi je važna u tim trenucima i podrška porodice, kao i osećanje da sam dala sve od sebe da rodim zdravo dete. I na kraju, vera koja mi je davala snagu. Ne možete sve da kontrolišete", ispričala je Aleksandra o teškom periodu kroz koji je prolazila sa suprugom Bojanom.

"Porodica je temelj svega, to je jedna baza bez koje se ne može. Biti zdrav, biti srećan, uspešan, istinski ispunjen. Ja to tako gledam i živim. Svako veče, nekako smo naučili da ih uspavljujemo uz bajke. Uglavnom to supruga radi, ali kada sam ja tu, onda volim i to vrlo rado radim, uživam u tome", pričao je pevač.