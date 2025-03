- Ozbiljno sam se spremila za ovaj nastup, kao i za svaki koji radim. Nemam nameru da odustanem. Niko i ništa ne može da me poremeti. Sledeće godine ću se ponovo prijaviti, prijavljivaću se svake godine. Moja pesma je megahit. Neka im bog oprosti što me nisu pustili u finale. Nadam se da pobednička pesma koju su pustili da ode u Bazel neće biti 28. po redu. Volela bih da bar uđemo u finale - kaže Maja za Kurir i dodaje:

- Princ od Vranje lepo peva. Ali ni nastup, ni energija, ni koreografija, a pesma je bleda uspavanka. Žao mi je što nisam dovela Evropu u Beograd jer je ovo šesti put da učestvujem. Srpska sam heroina sa celom nogom u gipsu. To niko ne bi izdržao. Apsolutni sam pobednik, moralni, naročito - smatra Nikolićeva.

Pevačica je poručila da trenutno ima prioritete, a to je operacija noge, nakon čega kreće u potražnju za novim hitom.