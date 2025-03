Pre nego što su zajedno zasvirali u "Lira bendu", a zatim postali "Slatki greh" Saša Popović i Zoran Radanov Zoki upoznali su se u Novom Sadu, davne 1976.

Slušaj vest

Zoran Radanov Zoki gitarista i vokal "Slatkog greha" poznavao je Popovića gotovo pola veka, a da se Saša razboleo čuo je prošlog leta i odmah ga pozvao.

Pre nego što su zajedno zasvirali u "Lira bendu", a zatim postali "Slatki greh" Saša Popović i Zoran Radanov Zoki upoznali su se u Novom Sadu, davne 1976.

1/4 Vidi galeriju Lepa Brena i Slatki greh Foto: Printscreen/Youtube, Printscreen

- On je svirao u jednoj kafani, a ja u drugoj. Navika je bila muzičara da se u hotelu "Vojvodina" okupe svi muzičari i tu smo razmenjivali priče i mišljenja. Nas dvojica smo se tu upoznali. Onda je naš pokojni bubnjar došao iz vojske pa se on spojio sa Saletom i napravio orkestar "Lira", a ja sam im se pridružio 1977. godine i onda smo počeli da pravimo šou programe. Sale je sve to smišljao, to je čudo jedno kakav je to čovek bio, on je tako pun ideja bio... - ispričao je Radanov za Informer kako je upoznao Popovića.

Kako je Saša Popović izgledao pre dva meseca pogledajte u galeriji ispod:

1/6 Vidi galeriju Poslednji snimak Saše Popovića Foto: Printscreen

Nakon što su sa Lepom Brenom i "Slatkim grehom" ispisali istoriju, rastali su se poslovno, ali su ostali u povremenom kontaktu. Da je Saša bolestan, Zoki je saznao iz medija.

Zoran i dalje čuva Slatki greh Foto: Ustupljena fotografija

- Kad se pročulo da je Saša bolestan već je bilo leto. Zvao sam ga, ne sećam se tačno da li je bio avgust ili spertembar. Prvo se nije javljao, ja pokušam ponovo i on se javi. Pitao sam ga "Sale, jel to istina što se priča da si bolestan?". On mi je odgovorio "Jesam Zoki, teško mi je ne mogu ni da pričam o tome. Imam tumor na želicu, izgleda da su krenule i metastaze". Tada još nije možda ni mislio tada da će ići u Pariz na lečenje. On je normalno tada radio, dolazio u "Grand". Eto tada smo se čuli, posle se nije javljao, a ni ja nisam hteo preterano da mu dosađujem, znam kako je kada je čovek bolestan - prisetio se Radanov njihovog poslednjeg razgovora.

1/10 Vidi galeriju Saša Popović Foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić

Mnogi pevači poslednjih dana oprostili su se od Popovića koji je obeležio jednu eru srpske estrade.

- Mnogi ga poznaju poslednjih dvadesetak godina iz doba "Granda", a ja sam sa Saletom odrastao, poznajem ga skoro pola veka. Bio je dobar čovek, ma duša od čoveka, pun ideja, organizator... Taj čovek uopšte nije ni spavao. Baš je Zahar rekao, a ja se slažem sa njim. Njega nije ubio rak, on je prenapregao svoj oranizam raznim poslovima, njegov organizam to nije više mogao da izdrži, njega je to ubilo... - zaključio je muzičar.

kurir.rs/informer

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: