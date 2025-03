- Ove političke poruke direktno krše pravila EBU, koja zabranjuju politički sadržaj tokom nastupa i ozbiljno dovode u pitanje regularnost i nepristrasnost takmičenja. Navedeni su incidenti koji su se dogodili tokom polufinalnih i finalnih večeri takmičenja, uključujući nastup grupe Ana and the Changes, tokom kojeg je Ana Ćurčin podigla šaku obojenu crvenom bojom, simbol studentskih antivladinih protesta, zatim gest članova benda Kruz roudi, koji su u bekstejdžu podigli indekse kao znak podrške istim protestima, kao i čin članova bendova Biber i Maršali, koji su nosili bedževe sa simbolom crvene šake - navodi on, pa nastavlja: