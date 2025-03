- Hoću da smršam, dao sam sebi da to bude do 19. jula, jer mi se tada kum ženi, do tada moram da smršam 10 do 15 kilograma - rekao je Darko, pa nastavio:

- Ne bih da ulazim u to, to nije moje da se mešam, ne bih da komentarišem ništa oko toga. Iskreno ne zanima me, možda nije trebao tako nešto da kaže, iskreno, nije u redu, Ana ima porodicu, ali to je njegova stvar, to je Aca Lukas.