- Svi smo ovo doživeli veoma teško. Mislili smo da će Saša, koji je bio borac kroz ceo svoj život, uspeti da se izbori i sa ovom bolešću. Delovalo je optimistično skoro do poslednjeg trenutka. U potpunom sam šoku kao i svi da se ovo završilo ovako tragično – rekla je Lea prilično uznemireno.

-Mi smo se prvi put sreli dok je još postojao „Slatki greh“. Tada sam bila urednik emisije „Da pitamo zajedno“ na TV Beograd, neke 1988. ili 1989. godine, a Lepa Brena i on su došli da promovišu svoje nove pesme. Upoznala sam tom prilikom Sašu koji je bio deo orkestra, kao i Lepu Brenu i vrlo smo uspešno sarađivali i dok sam bila na RTS-u, kasnije i na TV Pink, naravno i na Grandu, tako da sam ga poznavala više od 30 godina. Zapravo, naši počeci su donekle bili i zajednički kada je reč o nekom televizijskom i medijskom proboju – ispričala je Lea i naglasila da se možda i najviše sarđivali još dok je imala autorske projekte na drugim televizijama:

-Pamtiću ga po neverovatnoj jednostavnosti, što mislim da je bio njegov najveći kvalitet. Po vrednoći, po želji da stvari na neki na čin podigne na viši nivo, predvidi, kao i na jednom entuzijazmu koji ga je nosio kroz ceo život i fantastičnoj energoiji koju je imao on sam i koju je prenosio na sve sa kojima je radio. Sa Sašom je bilo vrlo jednostavno dogovarati se, raditi i ono po čemu ću ga pamtiti, a to je da je kod njega sve bilo moguće. Nikada nije bilo šta bilo neizvodljivo. Ako se odluči da se nešto radi, to se uradi, završi, i imao je jedan krajnje jasan, precizan i odgovoran pristup prema poslu. I privatno jedna lepa energija, čovek sa kojim ste mogli da pričate o svemu i svačemu, a ne samo o poslu – naglasila je Lea za Grandonline.