- Jedno pre podne je zakazao sastanak i došao kod mene u kancelariju. Rekao mi je: "Direktore, ja neću više da budem u "Grandu", hoću da raskinem ugovor." Pokušao sam da ga uverim da greši, ali je insistirao na raskidu. Rekao sam mu da ne može tek tako i da ugovor može da se raskine po klauzuli da plati, i to je to. Na svakih šest meseci je uplaćivao 10.000 evra, i to nije on uplaćivao nego Rada Manojlović. Regulisano je tada jer je ona platila 50.000 evra za njega. Tada je raskinuo ugovor i krenuo svojim putem. Ni dan-danas mi nije jasno zašto je to uradio. Nikad mi to nije obrazložio. Nikad nije došao i rekao: "Direktore, ja neću da budem zbog toga i toga" - pričao je Popović za "Kurir".