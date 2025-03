-Ne znaju ljudi koliko smo mi dali novca u humanitarne svrhe. Mnogi ljudi me cene, vole i poštuju isto tako me i mnogi ne vole i to sam prihvatio kao jednu normalnu stvar kad si javna ličnost. Neko voli to što radiš neko ne voli. Znam kada čitam u komentarima na portalima nekad pišu tamo ‘Da li je platio porez, glasajte, samo vi glasajte, trpajte mu pare u džep“. To su apsolutne gluposti – rekao je Saša u razgovoru za televiziju „Una“.