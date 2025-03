Mikica Gačić bio je jedan od najbližih prijatelja i saradnika Saše Popovića koji je bio sa njim na telefonskoj liniji do poslednjeg trenutka. Gačić je opisao poslednje trenutke Popovićevog života.

- Zadnja tri-četiri dana je počeo da se gasi. Mi smo do pre nekoliko dana bili na vezi. Suzana je bila sa njim i Aleksandra njegova ćerka, sin Danijel. Oni su bili u sobi pored njega kada je izdahnuo, nikome nije dao da tuguje. Takvo dostojanstvo do poslednjeg dana je imao u sebi. Kada smo razgovarali nikome nije dao da spomene bolest. Znao je za svakog kandidata ne samo kada je bio na audiciji, nego šta je taj neko pevao na audiciji - ispričao je Gačić.

Mikica je govorio i o njihovoj saradnji, otkrio je da je Popović do poslednjeg dana planirao detalje vezane za takmičenje "Zvezde Granda".

- Dvanaest godina sam bio njegov najbliži saradnik, bio sam uz njega. Radili smo zajedno sve što se tiče posla i vezano za Grand i van Granda. Privatno smo se sve zajedno dogovarali. Radili smo do pre par dana, bio je toliko svestan o svemu tome je brinuo i razmišljao do zadnjeg detalja - ispričao je on i dodao: